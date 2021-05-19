В России упростили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания

Услуги по регистрации по месту жительства и месту пребывания переведут в электронный формат, что значительно упростит саму процедуру. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Теперь тем, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг, нужно будет посетить регистрирующий орган всего один раз. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

— Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета. Эта услуга также будет доступна на едином портале, — отмечается на сайте правительства.

Кроме того, граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района или любое профильное подразделение в случае с городами федерального значения.

Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени.

Накануне в офисах МФЦ Татарстана начали оказывать новую услугу: регистрировать иностранных граждан по месту проживания.