Мэр Челнов сообщил, что в ближайшее время сделает прививку от COVID-19
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса.
По словам главы автограда, аналогичные решения приняли его родные, близкие и большинство знакомых. Об этом Магдеев рассказал, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире в официальном instagram-аккаунте города «Мои Челны».
Отметим, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже многие представители власти, в том числе президент республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.
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