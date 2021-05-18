Мэр Челнов сообщил, что в ближайшее время сделает прививку от COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса.

По словам главы автограда, аналогичные решения приняли его родные, близкие и большинство знакомых. Об этом Магдеев рассказал, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире в официальном instagram-аккаунте города «Мои Челны».

Отметим, что в Татарстане прививку от коронавируса сделали уже многие представители власти, в том числе президент республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.



Татьяна Демина