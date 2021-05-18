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Попова рассчитывает, что к осени около 60% взрослого населения сделают прививку от COVID-19

20:40, 18.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Попова рассчитывает, что к осени около 60% взрослого населения сделают прививку от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что к осени от коронавируса привьются 60% взрослого населения страны. Об этом она заявила в интервью изданию «Комсомольская правда».

Попова напомнила, что осенью 2020 года в России было привито от гриппа 60% населения страны. «И у нас не было гриппа. Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было», — объяснила она.

Глава Роспотребнадзора РФ выразила уверенность в том, что когда в России будет привита большая часть взрослого населения, жизнь вернется к допандемийному уровню: «Так вот — как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было 2 года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно».

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что от COVID-19 привились 24 млн россиян.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06:35
    Был грипп или не был, никто не знает! Все были "заточены" на коронавирус и мели под одну гребенку!
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