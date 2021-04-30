Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в рамках Еврочелленджа
Сборная России по хоккею в гостях уступила команде Швейцарии (1:3) в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира-2021.
В составе российской команды заброшенной шайбой отметился нападающий Евгений Тимкин, на которую хозяева льда ответили тремя голами.
Напомним, ранее Россия дважды обыграла в Москве Белоруссию.
Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 17, Мотте (Фухс);
1:1 — 29, Тимкин (Ожиганов);
2:1 — 51, Берчи (Праплан);
3:1 — 54, Пестони (Мозер).
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