Новости спорта

20:37 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в рамках Еврочелленджа

21:34, 30.04.2021 2
Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в рамках Еврочелленджа
Фото: fhr.ru

Сборная России по хоккею в гостях уступила команде Швейцарии (1:3) в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира-2021.

В составе российской команды заброшенной шайбой отметился нападающий Евгений Тимкин, на которую хозяева льда ответили тремя голами.

Напомним, ранее Россия дважды обыграла в Москве Белоруссию.

Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы:
1:0 — 17, Мотте (Фухс);
1:1 — 29, Тимкин (Ожиганов);
2:1 — 51, Берчи (Праплан);
3:1 — 54, Пестони (Мозер).

СпортХоккей
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:14
    Не стыдно швейцарцам проигрывать, или мы уже с ними на одном уровне расположились, ну тогда и смотреть больше нечего, неужели старые ошибки ничему не учат и над их разбором и устранением никто не работает, опять половина игроков в сборной - серые мышки, непонятны критерии отбора национальную сборную, талантливые игроки сидят в запасе, а особо ничем себя не проявившие середнячки играют в сборной, интересный подход!!!
    Ответить
  • Анонимно 20:06
    У нас Вообще система отбора игроков на чемпионат мира парадоксальна, должно быть так-выиграла команда кубок Гагарина, тренер этой команды и со своей командой едет на чемпионат,они доказали всем,что они лучшие,если тренер захочет кого-то пригласить из другой команды,-ради бога! А так-опять наберут солянку несыгранную из "отличных" игроков,которые даже вшестером против трех не смогли забить. Ну и Третьяк а давно надо убирать-мыслей у федерации вообще нет.Может очередное провальное выступление кого-то к чему-то подтолкнет.Хотя вряд ли.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем