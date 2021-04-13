Новости спорта

21:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Лучший теннисист России Даниил Медведев заразился коронавирусом

14:31, 13.04.2021
Лучший теннисист России Даниил Медведев заразился коронавирусом
Фото: Carine06 / flickr.com

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Россиянин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Сейчас он помещен на карантин и находится в изоляции дома в Монако.

По словам президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, теннисист чувствует себя нормально. Чиновник считает, что Медведеву в некотором роде повезло заболеть сейчас, в преддверии Олимпийских игр в Токио.

«Может быть, хорошо, что это случилось сейчас, с учетом предстоящей Олимпиады и «Ролан Гаррос», — сказал Тарпищев.

Шамиль Тарпищев. Фото: realnoevremya.ru

Медведев занимает вторую строчку мужского рейтинга АТP среди теннисистов. В списке лучших он уступает лишь сербу Новаку Джоковичу, при этом опережая испанца Рафаэля Надаля.

Напомним, ранее Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open.

Спорт
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем