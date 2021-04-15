Из-за сообщений о санкциях США снизился курс рубля

Из-за сообщений о санкциях США снизился курс рубля, сообщает RT. Отмечается, что по состоянию на 10.15 (мск), курс доллара увеличился на 1,46 рубля и составил 77,33 рубля. При этом курс евро достигал 92,5 рубля, увеличившись на 1,52 рубля.

Курс евро на 12.00 (мск) составил 91,8 рубля, а доллара — 76,6 рубля.

7 апреля курс доллара в ходе торгов на Московской бирже поднимался выше 78 рублей, достигал 78,02 рубля. Такой порог в последний раз американская валюта достигала в ноябре 2020 года.

Алексей Нечаев