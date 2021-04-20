За месяц количество официально безработных россиян сократилось почти на 300 тыс. человек

В России за прошедший месяц количество официально безработных граждан сократилось почти на 300 тыс. человек. По данным Минтруда РФ, по состоянию на 20 апреля, в стране зарегистрированы 1,63 млн нетрудоустроенных.

По сравнению с сентябрем 2020 года число официально безработных россиян сократилось на 2 млн человек, пишет ТАСС.

В Минтруда России заявили, что улучшение ситуации на рынке труда связано с комплексом мероприятий по поддержке занятости населения, в том числе с реализацией в регионах индивидуальных адресных программ.

«В дополнение к региональным мерам на федеральном уровне развернуты программы обучения и субсидирования найма безработных граждан», — добавили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что снижение числа безработных фиксирует и Минтруд Татарстана. По состоянию на 14 апреля в органах службы занятости республики зарегистрировано 25 341 нетрудоустроенный гражданин. Уровень регистрируемой безработицы в Татарстане составил 1,25% от численности рабочей силы.



Подробнее о ситуации на рынке труда в республике на онлайн-конференции «Реального времени» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.



Татьяна Демина