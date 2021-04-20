В Казани образовались 7-балльные пробки

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.37.

Заторы наблюдаются на улицах Вишневского, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Пушкина, Московской. Пробки образовались на улицах Лево-Булачной, Декабристов, Тэцевской, Ленинградской. Движение затруднено на улицах Маршала Чуйкова, Академика Сахарова, Закиева, Ломжинской, Ноксинском спуске.

Вчера в столице Татарстана также наблюдались 7-балльные пробки.