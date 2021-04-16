В Казани на магазин возбудили дело из-за рекламы алкоголя в витрине

На магазин «Глобус Маркет» возбудили дело за рекламу алкоголя на улице Баумана. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Татарстану.

Реклама крепких спиртных напитков размещалась в витрине, обращенной на главную пешеходную улицу города. Нарушение установлено в ходе проведения государственного надзора.

«Стойки с алкоголем, реклама которого противоречит требованиям закона, находились сразу за стеклом витрины, выходящей на пешеходную улицу Баумана», — пояснили в ведомстве.

По закону реклама алкоголя допускается лишь в местах его реализации, при этом она должна быть направлена только на тех, кто находится внутри помещений. В этом случае стойки были направлены на улицу, привлекая внимание пешеходов, в том числе несовершеннолетних.



Дело возбуждено по признакам нарушения части 2 статьи 21 закона о рекламе. Магазин принадлежит ООО «Бахус», поэтому ответчиком по возбужденному делу выступает это юрлицо. Рассмотрение дела назначено на вторую половину апреля.

Ранее ФАС завела дело на блогера Анастасию Ивлееву из-за видео, где показан процесс приготовления алкогольного коктейля.



Ольга Плешкова