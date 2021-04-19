Новый жилой комплекс Казани проектируют польские архитекторы
Крупнейший застройщик Республики Татарстан, компания «Унистрой»,* запустила новый проект — жилой комплекс «Лето»** в Советском районе Казани. Над созданием проекта девелопера трудились архитекторы польского бюро AHR. Вдохновившись современной Европой, они создали оригинальный жилой комплекс: сдержанные фасады в благородных природных цветах, натуральные материалы в оформлении общественных пространств, собственный бульвар и уютная набережная подарят каждому жителю безмятежное спокойствие и полное ощущение загородной жизни.
Ключевые фишки ЖК «Лето» — комфортная для человека переменная высотность 6-9 этажей, а также небольшая плотность застройки 0,52 — в 2 раза меньше по сравнению с многими аналогичными проектами. На 25 га возведут всего лишь 13 330,72 кв. м жилья. В комплексе будет создано полноценное пространство для жизни и отдыха за счет акцента на парковые и прогулочные пространства, общественные зоны для жителей в европейском стиле.
Каждый двор — парк, пространство, свободное от машин и доступа посторонних, где смогут спокойно гулять дети. Шумные игровые локации, спортивные поля для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, зоны воркаута вынесены за пределы дворов. Одним из мест для летнего променада станет набережная с амфитеатром. На территории ЖК будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс с 4 теннисными кортами.
В комплексе представлены различные форматы квартир: с террасами на первых и последних этажах, мастер-спальнями, угловыми панорамными окнами, гардеробными и нишами для шкафов-купе. Также застройщик предусмотрел возможность выбора квартиры с теплой лоджией, балконом или совсем без него. Квартиры будут сдаваться с качественной предчистовой отделкой, поэтому вложения в ремонт будут минимальны.
Комплекс спроектирован с учетом максимально эффективной дальнейшей эксплуатации. Во всех квартирах предусмотрена подача питьевой воды. Показания приборов учёта воды, электричества, тепла будут автоматически передаваться в Сервисную компанию.
Проектом предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 260 мест и школы на 1224 места. В комплексе будут оборудованы гостевые места на территории, подземные парковки в жилых домах, а также пятиэтажный многоуровневый паркинг на 499 машино-мест.
Подробную информацию о ЖК «Лето» можно получить по телефону + 7 (843) 207-35-70.
Справка
* По данным Единого ресурса застройщиков по вводу жилья в Республике Татарстан за 2020, 2019, 2018, 2017 годы.
** Застройщик: ООО Специализированный застройщик «СтройУслуги-1». Проектные декларации размещены в ЕИСЖС на сайте https://наш.дом.рф. Копии проектных деклараций возможно получить в офисах продаж по адресам: Казань, ул. Азата Аббасова, 11 (ЖК «Весна»), Казань, ул. Октябрьский городок, 1/124 (ЖК Art City), Казань, ул. Гаврилова, 1г, Казань, ул. Гвардейская, 16в, Пестречинский район, село Новое Шигалеево, ул. Габдуллы Тукая, 28а (ЖК «Усадьба Царево»).
Условия реализации: после заключения договоров участия в долевом строительстве оплата цены договора осуществляется по всем действующим формам оплаты (100% оплата, привлечение кредитных средств, рассрочка платежа).
Подробнее о данном предложении можно узнать в офисах продаж и по тел.: + 7 (843) 207-35-70.
Настоящее предложение не является публичной офертой.
комментарии
Дворниками работают?
и продавцами в "Арыш мае"?
Тоже неплохо.
Но хотелось бы чтобы новые кварталы и дома проектировали казанцы.