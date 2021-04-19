Новый жилой комплекс Казани проектируют польские архитекторы

Фото: пресс-служба компании «Унистрой»

Крупнейший застройщик Республики Татарстан, компания «Унистрой»,* запустила новый проект — жилой комплекс «Лето»** в Советском районе Казани. Над созданием проекта девелопера трудились архитекторы польского бюро AHR. Вдохновившись современной Европой, они создали оригинальный жилой комплекс: сдержанные фасады в благородных природных цветах, натуральные материалы в оформлении общественных пространств, собственный бульвар и уютная набережная подарят каждому жителю безмятежное спокойствие и полное ощущение загородной жизни.

Ключевые фишки ЖК «Лето» — комфортная для человека переменная высотность 6-9 этажей, а также небольшая плотность застройки 0,52 — в 2 раза меньше по сравнению с многими аналогичными проектами. На 25 га возведут всего лишь 13 330,72 кв. м жилья. В комплексе будет создано полноценное пространство для жизни и отдыха за счет акцента на парковые и прогулочные пространства, общественные зоны для жителей в европейском стиле.

Каждый двор — парк, пространство, свободное от машин и доступа посторонних, где смогут спокойно гулять дети. Шумные игровые локации, спортивные поля для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол, зоны воркаута вынесены за пределы дворов. Одним из мест для летнего променада станет набережная с амфитеатром. На территории ЖК будет расположен физкультурно-оздоровительный комплекс с 4 теннисными кортами.

В комплексе представлены различные форматы квартир: с террасами на первых и последних этажах, мастер-спальнями, угловыми панорамными окнами, гардеробными и нишами для шкафов-купе. Также застройщик предусмотрел возможность выбора квартиры с теплой лоджией, балконом или совсем без него. Квартиры будут сдаваться с качественной предчистовой отделкой, поэтому вложения в ремонт будут минимальны.

Комплекс спроектирован с учетом максимально эффективной дальнейшей эксплуатации. Во всех квартирах предусмотрена подача питьевой воды. Показания приборов учёта воды, электричества, тепла будут автоматически передаваться в Сервисную компанию.

Проектом предусмотрено строительство двух детских садов на 220 и 260 мест и школы на 1224 места. В комплексе будут оборудованы гостевые места на территории, подземные парковки в жилых домах, а также пятиэтажный многоуровневый паркинг на 499 машино-мест.

Подробную информацию о ЖК «Лето» можно получить по телефону + 7 (843) 207-35-70.



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