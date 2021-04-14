«Урал» и «Рубин» рассудит Любимов, матч «Спартак» — «Уфа» доверили Мешкову

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал судейские назначения на матчи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру казанского «Рубина» в гостях против «Урала» рассудит бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым, для которого эта встреча станет лишь третьей в рамках высшего дивизиона страны. До этого он отсудил только матчи «Химки» — «Уфа» (2:1) и «Сочи» — «Тамбов» (5:0), где в обоих случаях побеждали хозяева поля. За видеоповторы VAR будет отвечать Кирилл Левников.

Артем Любимов. Фото: fcska.ru

Матч «Уфы» в Москве против «Спартака» доверили арбитру Виталию Мешкову. У уфимского клуба были серьезные вопросы к судье после игры 10-го тура РПЛ с «Ротором» (0:0). В «Уфе» полагали, что Мешков дважды мог поставить пенальти по ходу встречи, но ни разу не указал на «точку». Эксперты РПЛ чуть позже рассмотрели жалобу уфимцев и не усмотрели ошибок в работе судейской бригады. На видеоповторы в московской игре назначен Алексей Сухой.

Центральный матч тура, который пройдет в Краснодаре, где местный одноименный клуб примет «Зенит», обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Помогать ему будут лайнсмены Валентин Мурашов и Арам Петросян, ответственным за работу системы VAR назначен Сергей Карасев.

Напомним, ранее Карасев судил встречу «Зенита» с «Рубином» в Казани, где на 96-й минуте после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота хозяев поля. Подробнее о той встрече читайте в материале «Реального времени».