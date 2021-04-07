В Совфеде допустили блокировку Zoom

Если Zoom решит запретить продажи доступа к сервису российским госучреждениям, сервис могут запретить на территории России. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Он выразил надежду на то, что Zoom не будет ограничивать доступ к своим продуктам для госучреждений и госкомпаний. Сенатор уточнил, что пока информация о таком запрете исходит лишь от одного из региональных дистрибьюторов сервиса.

Ситуация с сервисом в России говорит о том, что в стране следует активнее заниматься вопросами кибербезопасности, разрабатывать собственные платформы, сервисы и сетевые структуры, чтобы «никто не шантажировал даже самой вероятностью отключения от сервиса», пишет «РИА Новости».



Ранее СМИ рассказали, что американская компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием. При этом для обычных пользователей, физических лиц, доступ не ограничивали.



Татьяна Леухина