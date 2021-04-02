Коронавирус за весь период унес жизни более 122 тысяч россиян

За прошлый год и два месяца 2021 года от коронавируса умерли 223 тысячи россиян. Из них в 122 180 случаях COVID-19 являлся основной причиной летального исхода. Об этом сообщает «Интерфакс».



В 24 656 случаях коронавирус тоже предполагается как основная причина смерти, но нужно провести дополнительные медицинские исследования. В 17 866 случаях COVID-19 был сопутствующим заболеванием, которое «помогало» развиваться другим болезням, таким образом ускоряя смерть пациентов. В 59 203 случаях коронавирус не повлиял на наступление смерти, хоть и был сопутствующим заболеванием.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вице-премьер России Татьяна Голикова не исключила роста заболеваемости коронавирусом в апреле-мае из-за его сезонного характера. За последние сутки в России выявили 8 792 заразившихся коронавирусом.

Маргарита Головатенко