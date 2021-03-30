Житель Казани набил татуировку с названием ЖК ради скидки в 100 тысяч рублей на квартиру

Житель Казани набил татуировку с логотипом ЖК для того, чтобы получить скидку. Фотография татуировки появилась в социальной сети Instagram.

Тату-мастер отмечает, что за татуировку его клиент получит 100 тысяч рублей скидки от агентства.

В комментариях пошутили о том, какую татуировку нужно набить ради скидки в миллион рублей. Также один из комментаторов подчеркнул, что есть возможность набить временное тату, чтобы не ходить «всю жизнь с логотипом ЖК».

Ранее жителю Казани набили автограф рэп-исполнителя Ивана Алексеева, выступающего под псевдонимом Noize MC. «Повторили автограф @noizemc и увековечили его на плече», — написала у себя в аккаунте тату-мастер.

Маргарита Головатенко