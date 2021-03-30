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В Казани на дорогах наблюдаются пробки в 7 баллов

18:19, 30.03.2021
В Казани на дорогах наблюдаются пробки в 7 баллов
Фото: скриншот

В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.19.

Заторы образовались на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Амирхана Еники, Вишневского и Островского.

Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улицах Космонавтов, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Академика Сахарова, Галии Кайбицкой, Академика Глушко, Закиева.

Пробки наблюдаются также на улице Родины, Ломжинской, Чишмяле, Академика Завойского.

Татьяна Демина
Авто Татарстан
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