В Казани на дорогах наблюдаются пробки в 7 баллов
В Казани во вторник вечером образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 18.19.
Заторы образовались на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Амирхана Еники, Вишневского и Островского.
Затруднено движение транспорта на проспекте Победы, улицах Космонавтов, Николая Ершова, Патриса Лумумбы, Академика Сахарова, Галии Кайбицкой, Академика Глушко, Закиева.
Пробки наблюдаются также на улице Родины, Ломжинской, Чишмяле, Академика Завойского.
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