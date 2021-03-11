В Италии сообщили об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия заинтересовал итальянские гранды, сообщает местное издание Tuttomercatoweb.

За 20-летним футболистом пристально следят «Ювентус» и «Милан». Представители этих клубов намерены просмотреть Кварацхелию на ближайшем матче сборной Грузии против Испании в квалификации чемпионата мира — 2022.

Фото: gff.ge

К футболисту также присматривается дортмундская «Боруссия», которая может выслать официальное предложение в адрес «Рубина» в самое ближайшее время.

Напомним, ранее гендиректор казанцев Рустем Сайманов заявил о готовности клуба продать Кварацхелию. Чуть позже спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов сообщил, что московский клуб отказался от идеи купить Хвичу из-за цены трансфера.

Кварацхелия был признан лучшим игроком Грузии в 2020 году. За «Рубин» грузинский футболист выступает с лета 2019 года, перейдя из московского «Локомотива».