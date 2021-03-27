Исследование: в Казани стали лучше относиться к курьерам

Фото: Максим Платонов

Среди городов-миллионников улучшение отношения к курьерам зафиксировано в крупнейших экономических центрах — в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Авито Работа.

В ПФО порядка 38% респондентов стали лучше относиться к обслуживающему персоналу. 49% опрошенных не изменили свое отношение. Негатив к курьерам, грузчикам и доставщикам еды появился у 3% людей.

22% женщин в России заявили об улучшении своего отношения к представителям сферы обслуживания. Мужчин в этой категории всего 14%. Каждый пятый представитель молодежи в возрасте до 24 лет стал намного лучше относиться к курьерам.

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на курьеров вырос почти в четыре раза. Им работодатели предлагают заработок от 38 тысяч до 110 тысяч рублей. Зарплатный максимум курьеров помимо Казани указан в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Чуть меньше, 100 тысяч рублей, готовы платить курьерам в Москве.