«Зенит-Казань» не вышел в финал Лиги чемпионов, уступив «Заксе»

«Зенит-Казань» не смог выйти в финал Лиги чемпионов по волейболу по итогам двух матчей против польской «Заксы».

В ответной игре казанцы проигрывали со счетом 1:2, но смогли одержать волевую победу. Таким образом, командам пришлось выявлять финалиста турнира в «золотом сете».

В решающей партии поляки быстро ушли в отрыв в счете 8:4, который удалось сократить усилиями Максима Михайлова и Артема Вольвича. Однако этого не хватило для выхода в финал, победный удар остался за хозяевами.

«Зенит-Казань» смог отыграть 8 матчболов, но в итоге вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, остановившись в полуфинале турнира.

В финале «Закса» сыграет с итальянским клубом «Трентино», который в параллельной серии обыграл «Перуджу» с бывшим лидером казанского «Зенита» Вильфредом Леоном.

«Закса» (Польша) — «Зенит-Казань» (Россия) — 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20)

Золотой сет: 15:13