В «КАМАЗе» рассказали об условиях работы с Бердыевым

Пресс-служба ФК «КАМАЗ» прокомментировала начало работы команды с экс-тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым. По словам клуба, никаких финансовых условий между сторонами нет.

«Займет ли Бердыев какую-либо официальную должность? Никаких финансовых условий нет, поэтому комментировать тут нечего», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Бердыев приехал на сбор «КАМАЗа» в Турции, где будет консультировать команду, возглавляемую тренером Ильдаром Ахметзяновым.

Фото: rubin-kazan.ru

В текущем сезоне после 15 матчей в ПФЛ челнинский клуб набрал 31 очко и занимает четвертую строчку в турнирной таблице четвертой группы лиги.

С лета 2019 года Бердыев остается без клуба после ухода с поста главного тренера казанского «Рубина». В январе Курбана Бекиевича включили в число 30 лучших тренеров мира.

Отметим, что на данный момент также без команды остается нападающий Александр Бухаров. Уроженец Набережных Челнов, недавно отметивший 36-летие, до сих пор не объявил о завершении игровой карьеры и продолжает работать самостоятельно. По некоторым данным, он часто консультируется с Бердыевым по вопросам тренировок.