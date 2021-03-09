США заявили, что будут и дальше противостоять строительству «Северного потока — 2»

В США подтвердили свои намерения и дальше противостоять строительству «Северного потока — 2». Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс.

— Администрация США сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение [строительства] газопровода «Северный поток — 2". Президент США Джо Байден считает это плохой сделкой, — передает ТАСС его слова.

На минувшей неделе председатель фракции «Европейской народной партии» Европарламента Манфред Вебер заявил, что «Северный поток — 2» нужно использовать как инструмент давления на Москву, так как этот газопровод «не в европейских интересах».



Фото: gazprom.ru

Ранее кандидатуру на пост директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса заблокировал сенатор США от Техаса Тед Круз из-за санкций по «Северному потоку — 2». Он заявил, что будет продолжать блокировку Бернса, пока администрация Джо Байдена не расширит санкции по «Северному потоку — 2».

