Генич: «9 матчей без поражений у «Химок» — это много. Почему бы «Рубину» их не обыграть»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал свой прогноз на матч 23-го тура РПЛ между «Рубином» и подмосковными «Химками». Он считает казанский клуб фаворитом встречи.

«В 2021-м «Рубин» еще не проигрывал. Действительно, команда Слуцкого очень хорошо готова и организована. Думаю, у нее все ресурсы есть, чтобы эти «Химки» притормозить, как бы удачно ни выглядели Глушаков или Мирзов.

9 матчей без поражений у «Химок» — это много. Пора бы кому-то их обыграть. Почему бы не «Рубину» на своем поле», — сказал Генич.

Фото: rubin-kazan.ru

Матч 23-го тура РПЛ между «Рубином» и «Химками» состоится в Казани 19 марта, начало встречи — в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на резервной арене казанского клуба на стадионе «Центральный».

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о кадровых проблемах казанского клуба.