Стадион «Спартака» в Москве сменил официальное название

Стадион футбольного клуба «Спартак» в Москве получил новое название. Об этом сообщается на официальном сайте спонсора красно-белых банка «Открытие».

С сегодняшнего дня «Открытие арена» носит название «Открытие Банк Арена».

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера — типичная практика для мирового спорта. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», — сообщили в банке.

Фото: spartak.com

Новое название стадиона «Спартака» будет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникационных действиях. Вывеску с новым неймингом на арене планируется поменять до конца апреля.

Напомним, ранее «Спартак» дома проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.