Вратарь Рыжиков: «Не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой»

Вратарь Сергей Рыжиков прокомментировал свое решение завершить выступления на профессиональном уровне.

«Есть ли горечь от того, что я так заканчиваю карьеру? Ну если честно, я не думал, что «Тамбов» будет моей последней командой, но так получилось. Столкнулся с реалиями российского футбола. Самара и Тамбов мне показали, где проблемы в российском футболе. Надеюсь, я буду решать эти проблемы в будущем», — приводит слова голкипера «Матч ТВ».

Фото: vk.com/fctambov68

Ранее Рыжиков заявил, что покидает «Тамбов» и думает над завершением игровой карьеры. Агент футболиста сообщил о желании голкипера начать тренерскую деятельность.

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов не исключил варианта, что Рыжикову предложат вариант с трудоустройством в казанском клубе.

Был четвертым вратарем, а потом стал легендой «Рубина»: Сергей Рыжиков заканчивает карьеру