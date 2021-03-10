«Рубин» может вернуть Рыжикова в клуб после завершения карьеры
Вратарь Сергей Рыжиков может получить должность в «Рубине». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
Такое возможно в случае официального завершения игроком профессиональной карьеры.
«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идет к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов.
Напомним, накануне Рыжиков заявил, что покидает «Тамбов» и думает над завершением игровой карьеры. Ранее агент футболиста сообщил о желании голкипера начать тренерскую деятельность.СпортФутбол
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