«Рубин» может вернуть Рыжикова в клуб после завершения карьеры

Вратарь Сергей Рыжиков может получить должность в «Рубине». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

Такое возможно в случае официального завершения игроком профессиональной карьеры.

«Я только читал и слышал, что Рыжиков уходит из «Тамбова». Все идет к тому, что он закончит карьеру? Если так, то, естественно, подумаем и рассмотрим вариант его приглашения в «Рубин» на какую-то должность. Будем думать», — сказал Сайманов.

Рустем Сайманов. Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, накануне Рыжиков заявил, что покидает «Тамбов» и думает над завершением игровой карьеры. Ранее агент футболиста сообщил о желании голкипера начать тренерскую деятельность.