Предустановку российского ПО на гаджеты отложили на апрель 2021 года

Госдумой принят проект, по которому обязательная предустановка отечественного программного обеспечения перенесена с 1 января на 1 апреля 2021 года. Это решение было принято на втором чтении, третье запланировано на 9 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».



Поправка рассматривает вариант того, что вместо российского ПО возможна предустановка обеспечения, которое произведено в других странах ЕАЭС.

Ранее «Реальное время» сообщало о списке программного обеспечения для предустановки на гаджеты в России. Известно, что в перечень Минцифры вошли сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.