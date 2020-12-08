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Предустановку российского ПО на гаджеты отложили на апрель 2021 года

15:44, 08.12.2020
Предустановку российского ПО на гаджеты отложили на апрель 2021 года
Фото: realnoevremya.ru

Госдумой принят проект, по которому обязательная предустановка отечественного программного обеспечения перенесена с 1 января на 1 апреля 2021 года. Это решение было принято на втором чтении, третье запланировано на 9 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поправка рассматривает вариант того, что вместо российского ПО возможна предустановка обеспечения, которое произведено в других странах ЕАЭС.

Ранее «Реальное время» сообщало о списке программного обеспечения для предустановки на гаджеты в России. Известно, что в перечень Минцифры вошли сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.

Технологии
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