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Минцифры подготовило список российского ПО для предустановки на гаджеты

23:53, 07.12.2020
Минцифры подготовило список российского ПО для предустановки на гаджеты
Фото: Максим Платонов

Минцифры РФ сформировало перечень российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на продаваемых в России гаджетах. В список вошли примерно 30 приложений, сообщает «РИА Новости».

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — отметили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что в перечень Минцифры вошли «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.

В ноябре Минцифры РФ представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер».

Татьяна Демина
Технологии
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