Минцифры подготовило список российского ПО для предустановки на гаджеты

Фото: Максим Платонов

Минцифры РФ сформировало перечень российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на продаваемых в России гаджетах. В список вошли примерно 30 приложений, сообщает «РИА Новости».

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — отметили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Известно, что в перечень Минцифры вошли «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.

В ноябре Минцифры РФ представило приложение для отслеживания контактов с зараженными коронавирусом «Госуслуги.COVID трекер».



Татьяна Демина