В Челнах владелец Audi отсудил больше 105 тысяч за рухнувший на машину знак

В Набережных Челнах владелец автомобиля Audi Q7 добился возмещения ущерба от падения дорожного знака на свою машину. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

На автомобиль истца во время движения рухнул временно установленный дорожный знак. Автомобиль получил существенные повреждения, факт зарегистрирован в ГИБДД. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 47346 рублей, а утрата товарной стоимости — 39713 рублей 62 копеек.

Временный дорожный знак установили сотрудники МУП «ПАД», которые проводили ремонтные работы по благоустройству дворовой территории.

Суд удовлетворил исковые требования, обязав возместить хозяину автомобиля восстановительный ремонт, величину утраты товарной стоимости автомобиля, расходы на услуги эксперта, почтовые расходы, расходы на юридические услуги, расходы по уплате государственной пошлины — всего более 105 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Ольга Плешкова