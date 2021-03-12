В пятницу на выезде из Казани образовалась огромная пробка: затор тянется от Оренбургского тракта до ТЦ «Порт»

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В пятницу вечером в Казани сильно затруднен выезд из города в Приволжском районе. Там образовался огромный затор, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 20:33.

Пробка тянется от Оренбургского такта до ТЦ «Порт». Ситуацию осложняют несколько ДТП на этом участке: на улице Баки Урманче, на проспекте Победы, на Оренбургском тракте, на выезде из Казани.

Сейчас дорожная ситуация в столице Татарстана оценивается в 4 балла.

Сегодня в Казани вечером пробки достигли 9-ти баллов.