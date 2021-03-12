Вратарь «Трактора» Федотов о буллите: «Цирк уехал, а клоуны остались»

Фото: пресс-служба ХК «Трактор»

Вратарь «Трактора» Иван Федотов прокомментировал момент с назначением буллита в свои ворота в пятом матче серии с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф КХЛ. Он считает эпизод игровым моментом, за который не должен был получать наказания.

«Это называется «цирк уехал, а клоуны остались». Идет игровой момент, я выполняю свои движения в воротах, которые делаю постоянно. Судьи останавливают [игру] и после долгих рассуждений назначают буллит...

Как я понял, линейный судья больше остальных утверждал, мол, «я видел, видел, что он умышленно сдвигал ворота»! Хотя даже по видео видно, что никакого умышленного движения я не делал. У меня этого даже в мыслях не было», — сказал Федотов.

Фото: hcsalavat.ru

При этом голкипер отметил, что один из судей подъехал к нему перед буллитом и извинился за принятое решение.

Напомним, «Салават Юлаев» победил дома «Трактор» (3:2) благодаря буллиту Маркуса Гранлунда, назначенного за сдвиг ворот в самом конце третьего периода. Эта победа вывела уфимский клуб в полуфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

Подробнее о решающем матче в Уфе читайте в материале «Реального времени».