Результаты проб воздуха в районе «Нэфис Косметикс» не выявили нарушений

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В Минэкологии Татарстана озвучили результаты проб воздуха в районе «Нэфис Косметикс», взятых в минувшие выходные после жалоб казанцев на странный налет на автомобилях, припаркованных рядом с предприятием.

«Согласно протоколу количественного химического анализа атмосферного воздуха №143, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

В случае повторного появлении налета следует связаться с инспекторами Минэкологии Татарстана. Совместно с лаборантами центральной специализированной инспекции аналитического контроля возникшие жалобы будут отработаны, добавили в ведомстве.

Напомним, в прошедшие выходные в соцсетях жители Казани пожаловались на странный налет на машинах, припаркованных в районе «Нэфис Косметикс», после чего Минэкологии Татарстана отобрало пробы и начало проверку.

В «Нэфис Косметикс» заявили «Реальному времени», что полностью исключают, что предприятие могло стать причиной каких-либо выбросов в виде соленого налета на припаркованных автомобилях.



Татьяна Демина