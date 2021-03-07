Минэкологии РТ начало проверку по факту выбросов возле «Нэфис Косметикс»

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Сегодня в соцсетях жители Казани пожаловались на странный налет на своих автомобилях, припаркованных в районе «Нэфис Косметикс». По данному факту Минэкологии Татарстана начало проверку.

«Наши инспекторы по обращению граждан из соцсетей выехали на место для осмотра территории, произвели ручной отбор проб, также переговорили с работниками местного автосервиса, чтобы они при возникновении подобных случаев оперативно связались с нашими экологами», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ.

Результаты исследования ручных проб будут известны после праздников, добавили в ведомстве. В случае превышения предельно допустимых концентраций данные будут переданы в Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

В пресс-службе Минэкологии РТ также отметили, что не могут зайти для обследования на само предприятие, так как это федеральный объект.

Напомним, в начале марта сотрудники Минэкологии Татарстана выезжали в Казани на улицу Сибгата Хакима по обращению граждан о резком запахе. По результатам измерения превышения предельно допустимых концентраций в воздухе не выявлено.



Татьяна Демина