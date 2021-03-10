В Татарстане утвердили результаты мониторинга рынка недвижимости на первый квартал 2021 года

Комитет по мониторингу НП «Союз оценщиков РТ» утвердил макет Сборника цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок на 1 марта текущего года.



Согласно данным мониторинга, в крупных городах республики отмечается снижение нижней границы цен по аренде и реализации коммерческой недвижимости в связи с введенными ограничениями в 2020 году.

Минимальная рыночная стоимость производственно-складских помещений по Казани — от 7 до 15 руб./кв. м в зависимости от района, торговых площадей — от 10 до 25 тыс. руб./кв. м, офисов — от 28 до 35 тыс. руб./кв. м. В Челнах, стоимость производственно-складских помещений варьируется от 3 до 12 тыс. руб./кв. м, торговых площадей — 16—30 тыс. руб./кв. м, офисов — 15-30 тыс. руб./кв. м. В Альметьевске — 1,3—2,5 тыс. руб./кв. м за склады, 8—45 тыс. руб./кв. м за торговые площади и 20—45 тыс. руб./кв. м за офисы. В Нижнекамске соответственно — 3—8, 24—30, 20—35 тыс. руб./кв. м.

Арендные ставки в столице Татарстана для промзоны достигают 100—150 тысяч рублей, для торговых и офисных площадей — 325—400 руб./ кв. м. В других крупных городах минимальная стоимость аренды — от 90—100 рублей за кв. м.

Такие показатели, по мнению экспертов, говорят о сохраняющейся привлекательности недвижимости для бизнеса в республике.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани спрос на офисные помещения вернулся к доковидным показателям. В 2020 году к позапрошлому году стоимость аренды выросла на 4,3%.

Маргарита Головатенко