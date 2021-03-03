В России планируют внедрить стандарты all inclusive

В России планируют внедрить стандарты all inclusive. Соответствующее поручение Ростуризму дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Сейчас российские отели трактуют этот формат по-разному: одни вводят пятиразовое питание, другие — круглосуточный доступ к еде, третьи предоставляют алкоголь, четвертые — нет. Ростуризм планирует стандартизировать действующие правила, добавить категории «все включено» и «ультра все включено».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что нововведение вряд ли увеличит долю отелей, предлагающих такие услуги, потому что в системе заинтересованы только средства размещения, в которых более 100—150 номеров.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов объяснял, почему на курортах России непопулярна система all inclusive. Дело в том, что они изначально не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран. Также среди причин он назвал цены на авиабилеты, частоту рейсов, длительность пляжного сезона и стоимость продукции сельского хозяйства.



Татьяна Леухина