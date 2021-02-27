Площадь введенных жилых домов в Татарстане за январь увеличилась на 7%

Татарстанстат опубликовал данные по вводу в эксплуатацию зданий и сооружений в РТ в январе 2021 года. За этот период предприятиями и организациями всех форм собственности, а также населением за счет собственных и привлеченных средств введены в действие жилые дома общей площадью 272,3 тыс. кв. м. Это на 7,1% больше по сравнению с январем 2020 года.

«Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались», — отмечается в сообщении ведомства.

Фото: pixabay.com

Ранее аналитики подсчитали, что за 2020 год в Татарстане спрос на земельные участки вырос на 30%. При этом предложение в этом сегменте сократилось на 5%. Несмотря на то что спрос резко подскочил, а предложение снизилось, в республике наблюдается сокращение цен на участки под индивидуальное жилье и земли в садовых товариществах. Они опустились в цене на 7% и 9% соответственно. В среднем участки ИЖС стоили в прошлом году 50 тысяч рублей за сотку.