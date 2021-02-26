В 73 автобусах Казани установили систему распознавания усталости водителя

Фото: Максим Платонов

В Казани 73 автобуса МУП «ПАТП №4» и «ПАТП №2» тестируют систему распознавания усталости водителя. Она позволит улучшить качество обслуживания пассажиров.



Специальная камера, установленная на уровне лица водителя автобуса, сканирует и улавливает малейшие признаки усталости. Система включается автоматически при повороте ключа и начинает работать, когда транспорт едет со скоростью более 15 км/ч.

При выявлении признаков усталости (зевание, определенное расположение век и зрачков, мимика, свойственная засыпающему) прибор подает звуковой сигнал, который должен привести водителя в чувство и не дать ему уснуть, сообщает Ассоциация АТП Татарстана. Система также реагирует на использование водителем за рулем телефона.

Система распознавания усталости водителя поможет выявлять и наказывать нарушителей трудовой дисциплины и контролировать его состояние прямо на маршруте. Завершить тестирование планируется к 1 января 2022 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане ученые из Университета Иннополис разработали систему контроля состояния мозга, в частности уровня концентрации внимания и степени усталости пилотов самолетов и водителей.



Татьяна Демина