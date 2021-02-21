Матч Кубка России между «Уфой» и «Уралом» отменен из-за погоды

Матч 1/8 финала Кубка России между «Уфой» и екатеринбургским «Уралом» отменен из-за холодной погоды в столице Башкортостана. Об этом сообщил президент уральского клуба Григорий Иванов.

По его словам, команда не полетела на игру и матч точно не состоится.

«Могу подтвердить информацию, что матч с «Уфой» отменили. Мы никуда не полетели», — приводит слова Иванова Sport24.



Григорий Иванов. Фото: vk.com/fc_ue

Изначально встреча должна была пройти 22 февраля. По прогнозам погоды, в понедельник в Уфе ожидается температура воздуха до минус 23 градусов.

Новая дата проведения кубкового матча станет известна позже.

Напомним, ранее «Уфа» арендовала полузащитника «Спартака» Остона Урунова.