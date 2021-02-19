Скорость сети в международном 5G-роуминге МегаФона достигла более 1 Гбит в секунду

В ходе тестирования возможностей международного 5G-роуминга МегаФон увеличил передачу данных до 1,1 Гбит/сек. Такую скорость зафиксировало приложение Speedtest на смартфоне Samsung Galaxy S20 Ultra 5G в Хельсинки. Достигнутые результаты дадут абонентам оператора в скором будущем новые возможности. Это может быть запуск видеостримингов в 4К и 8К форматах или использование технологии виртуальной и дополненной реальности. А пока тестовые возможности показали, что они в пять раз выше скорости для привычного использования сети.

«Полученный результат в пять раз превышает необходимую скорость для комфортного использования мобильного интернета в 5G-роуминге, но с таким стремительным развитием технологий, возможно, и этот показатель вскоре станет для нас привычным. МегаФон традиционно уделяет большое внимание качеству связи, в том числе скорости передачи данных — мы лидируем по этому показателю среди российских операторов и хотим быть уверены, что с постепенным открытием границ наши абоненты и в зарубежных поездках будут с самым быстрым интернетом», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Для подключения к международному 5G-роумингу необходим смартфон с поддержкой соответствующей технологии. По данным на конец января 2021, в сети Мегафон более 200 тысяч подобных устройств — это в 500 раз больше, чем год назад. Абоненты оператора стали первыми среди российских пользователей сети, кто получили в феврале 2020 года возможность подключения к международному 5G-роумингу. На сегодня, по данным портала GSMA Intelligence, он доступен в 17 из 56 стран с коммерческой эксплуатацией сетей пятого поколения. Это: Бахрейн, Вьетнам, Гонконг, Китай, Кувейт, Латвия, Монако, Нидерланды, ОАЭ, Румыния, Саудовская Аравия, Тайвань, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Корея.

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