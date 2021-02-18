Жители Земли смогут посмотреть прямую трансляцию с Марса

Жители Земли смогут посмотреть прямую трансляцию с Марса — на красную планету через полчаса приземлится марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Perseverance.

Ожидается, что он на трех тросах приземлится в кратере Езеро, сообщает ТАСС. Миссия марсохода — найти признаки жизни на Марсе, собрав образцы материалов с планеты и вернув их на Землю, чтобы исследовать в лаборатории.

Это будет уже пятый аппарат NASA, приземлившийся на Марсе.

О том, как Марс стал целью новой космической гонки и почему Китай одерживает победу в ней, читайте в статье доцента кафедры экономики и глобальной безопасности из Бирмингемского городского университета Стеффи Паладини для международного издания The Conversation, переведенной «Реальным временем».

Татьяна Демина