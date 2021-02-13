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Илон Маск пообещал начать серийное производство Tesla Cybertruck уже в этом году

03:27, 13.02.2021
Илон Маск пообещал начать серийное производство Tesla Cybertruck уже в этом году
Фото: скриншот

Илон Маск заявил, что Tesla утвердила окончательный дизайн пикапа Cybertruck. Серийный выпуск нового электрокара может начаться уже в этом году.

Основатель компании заявил, что «это будет невероятный автомобиль», передает motor.ru.

При этом пока не известно, насколько окончательный вариант Cybertruck будет отличаться от прототипа, показанного в 2019 году.

Напомним, Маск представил пикап с электродвигателем в ноябре 2019 года. Машина была выполнена в духе футуристических фильмов 80-х годов. Только за несколько дней Tesla заработала на предзаказах $14 млн.

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