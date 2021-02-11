Студия Лебедева представила айдентику Специальной Олимпиады в Казани

Айдентику Всемирных специальных Олимпийских игр в Казани рисовала студия Артемия Лебедева. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В студии опубликовали варианты знака, талисмана и оформления соревнований, которые будут использованы при проведении Специальной Олимпиады — 2022 в столице Татарстана.

«В 2022 году зимняя Специальная Олимпиада впервые пройдет в Казани. Для этого важного события мы задизайнили радостную и дружелюбную айдентику, вдохновленную национальными символами Татарстана», — говорится в сообщении.

Напомним, Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года пройдут в Казани с 22 по 28 января. Она проводится с 1986 года, в ней участвуют спортсмены с нарушениями в интеллектуальном развитии. Ожидается, что в 2022 году в ней примут участие около 3 тыс. спортсменов.

Ранее символом соревнований в Казани было выбрано мифическое существо из татарских легенд — дракон Зилант.