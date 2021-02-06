Жители России купили автомобилей с пробегом на 3 трлн рублей в 2020 году

В 2020 году российские автолюбители приобрели подержанные легковые автомобили на общую сумму 2 трлн 940 млрд рублей — это выше результата 2019 года на 12%. Такие данные привел директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.



По его словам, на массовый сегмент пришлось 74% вторичного рынка, то есть 2 трлн 170 млрд рублей — на 11% больше 2019 года. Оставшиеся 26% — премиальные автомобили с пробегом. Этот показатель тоже показал рост на 17%.

Емкость вторичного авторынка увеличилась за счет роста покупок подержанных машин на 2% и ростом средневзвешенной цены на 10%.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Напомним, одним из лидеров по росту вторичных рынков автомобилей по итогам 11 месяцев 2020 года стала Казань.