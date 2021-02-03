В России создали оргкомитет по подготовке к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады в Казани
Правительство России распорядилось образовать оргкомитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председателем федерального оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в ее состав вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта РТ Владимир Леонов, учредитель некоммерческой организации «Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» Наталья Водянова и другие.
Республиканский оргкомитет был создан в конце декабря 2020 года. Его возглавил президент республики Рустам Минниханов.
Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Зажжение огня в Казани планируется 22 января после традиционной эстафеты.
Отметим, что в Казани в феврале 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады — 2022.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым