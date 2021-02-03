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В России создали оргкомитет по подготовке к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады в Казани

18:40, 03.02.2021
В России создали оргкомитет по подготовке к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России распорядилось образовать оргкомитет по подготовке и проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председателем федерального оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Также в ее состав вошли министр спорта РФ Олег Матыцин, президент Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта РТ Владимир Леонов, учредитель некоммерческой организации «Фонд помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца» Наталья Водянова и другие.

Республиканский оргкомитет был создан в конце декабря 2020 года. Его возглавил президент республики Рустам Минниханов.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Зажжение огня в Казани планируется 22 января после традиционной эстафеты.

Отметим, что в Казани в феврале 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады — 2022.

СпортОбществоВласть Татарстан
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