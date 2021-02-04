В Казахстане сообщили о подписании «Рубином» полузащитника «Кайрата»

Полузащитник «Кайрата» Адам Адахаджиев подписал контракт с казанским «Рубином». Об этом сообщил казахстанский журналист Айдын Кожахмет.

По данным источника, соглашение с 22-летним футболистом рассчитано на три года, но в казанском клубе рассчитывают отдать Адахаджиева в аренду в команду из Казахстана, либо в российскую ФНЛ.

Фото: vk.com/fckairat

На данный момент ни одна из сторон не объявила о переходе игрока. В конце января Адахаджиев отправился вместе с «Кайратом» на тренировочный сбор в Турцию. Там же подготовку к сезону проводит «Рубин».

Адахаджиев является воспитанником «Кайрата». В прошедшем сезоне он провел за основную команду 7 матчей в Казахстанской премьер-лиге (КПЛ).

Напомним, ранее стало известно о включении гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова в состав исполкома РФС.