Федеральный оргкомитет Специальной Олимпиады в Казани возглавил Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назначен председателем федерального оргкомитета по подготовке к проведению Специальной Олимпиады в Казани в 2022 году, рассказал глава Минспорта РФ Олег Матыцин на заседании республиканского оргкомитета.

«Мы надеемся, что по нашему предложению в ближайшее время будет проведено заседание федерального организационного комитета. Это предложение было рассмотрено на совещании под руководством Игоря Евгеньевича Левитина неделю назад», — передает слова министра корреспондент «Реального времени».

Фото: tatarstan.ru

Ориентировочно, первое заседание федерального оргкомитета должно пройти в Казани со 2 по 6 февраля.

Церемонии открытия и закрытия Специальной Олимпиады пройдут в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена». Зажжение огня в Казани планируется 22 января после традиционной эстафеты.

Напомним, республиканский оргкомитет был создан в конце декабря 2020 года. Его возглавил президент РТ Рустам Минниханов.