Россия и Белоруссия планируют вместе работать над созданием электромобилей

Россия и Белоруссия могут вместе работать над созданием электромобилей, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. В составе российской делегации был и гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин.

Стороны в ходе встречи проанализировали негативные моменты в сотрудничестве и решили перезапустить взаимоотношения на всех уровнях.

Фото: kamaz.ru

— Мы обозначили свои интересы на ближайшую перспективу для белорусской стороны и пригласили их принять активное участие в новых проектах, которые сегодня активно обсуждаются и реализовываются в России, — передает слова Когогина ТАСС.

В декабре прошлого года КАМАЗ презентовал электромобиль «КАМА-1». Седаны и грузовики на платформе электромобиля представят уже в этом году. Коммерческое производство «КАМы-1 планируется запустить не раньше 2023—2024 годов.



Сегодня директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказала президенту России Владимиру Путину о новом электромобиле от КАМАЗа.

Татьяна Леухина