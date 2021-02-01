Утро понедельника в Казани началось с пробок в 8 баллов

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Утро понедельника в Казани началось с 8-балльных пробок. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

ДТП произошли на ул. Боевая, на ул. Дорожная, на Матюшинском тракте. Также ДТП образовалось на пересечении Оренбургского тракта и проспекта Победы. Еще на проспекте победы рядом с ул. Родины и с ул. Академика Сахарова. Также ДТП произошли на ул. Проспект Универсиады, на перекрестке ул. Техническая и ул. Нурсултана Назарбаева. Движение на этих участках затруднено.

Основные пробки — на пересечении ул. Проспекта победы и Оренбургского тракта, ул. Проспекта победы и ул. Рихарда Зорге, ул. Юлиуса Фучика, ул. Аделя Кутуя и ул. Патриса Лумумбы, на перекрестке ул. Проспект Победы и ул. Аграрной.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось о пробках на дорогах Казани вечером 29 января.