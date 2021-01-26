В Казани с участием главы Минспорта РФ обсудили особенности проведения Специальной Олимпиады

В Казани прошло первое заседание оргкомитета по проведению Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. В мероприятии принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин. Президент Татарстана Рустам Минниханов заверил, что республика обладает большим опытом проведения международных соревнований, в городе есть вся необходимая инфраструктура и сформирована команда профессионалов, способная организовать и провести игры.

Олег Матыцин отметил, что для России это большая честь и ответственность принимать международную Олимпиаду в столь непростых условиях: «Но у меня и моих коллег не вызывает сомнения, что в Татарстане все будет проведено на высшем уровне».

Глава Минспорта подчеркнул, что речь идет не только о спортивных мероприятиях, но и о создании «наследия этого события». И добавил, что у Казани есть и такой опыт.

Всемирная Специальная Олимпиада — одно из престижных спортивных мероприятий, направленных на создание инклюзивного мира для людей с особенностями интеллекта. Зимние игры проходят по 7 видам спорта: сноуборду, горнолыжному спорту, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах. В Олимпиаде в Казани примут участие 2 тыс. спортсменов и юнифайд-партнеров (спортсменов без особенностей развития) из 108 стран мира. Инициатором проведения Спецолимпиады выступило руководство Татарстана.

Напомним, в Казани в феврале 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Всемирными зимними играми Специальной Олимпиады. Сами они состоятся 22—28 января 2022 года.