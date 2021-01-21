Выдача потребкредитов в Татарстане за год сократилась на 28,4%

В Татарстане с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года выдача потребительских кредитов сократилась на 28,4% — с 663,3 тыс. ед. до 466,9 тыс. ед. Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Тем не менее, республика заняла 6 место из 30 регионов по количеству таких кредитов. Ее опережают Москва с самым большим показателем в 711,2 тыс. ед., Московская область — (632,5 тыс. ед.), Краснодарский край (553,9 тыс. ед.), Башкортостан (502,0 тыс. ед.) и Свердловскую область (478,8 тыс. ед.).

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане количество выданных кредитных карт снизилось более чем на 20%.