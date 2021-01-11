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Гендиректор «Уфы» рассказал о возможном возвращении Газизова в клуб

09:50, 11.01.2021
Гендиректор «Уфы» рассказал о возможном возвращении Газизова в клуб
Фото: vk.com/ufafc

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.

— Я его вижу периодически, он находится здесь в Уфе. Не возвращались ли к переговорам? Пока нет. Думаю, будет помогать нам по вопросам, но не как консультант. Выходные кончатся, мы увидимся с ним, переговорим еще раз, — сказал Шайбеков.

Шамиль Газизов. Фото: spartak.com

Текущий сезон Газизов начинал в качестве генерального директора «Спартака». В декабре он ушел со своего поста после назначения Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

Ранее Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа». Он занимал этот пост практически с момента создания уфимского клуба.

Напомним, в конце декабря появилась информация о предложении Газизову со стороны «Сочи» стать гендиректором сочинцев.

СпортФутбол Башкортостан
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