Гендиректор «Уфы» рассказал о возможном возвращении Газизова в клуб

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал информацию о возможном возвращении в клуб Шамиля Газизова.

— Я его вижу периодически, он находится здесь в Уфе. Не возвращались ли к переговорам? Пока нет. Думаю, будет помогать нам по вопросам, но не как консультант. Выходные кончатся, мы увидимся с ним, переговорим еще раз, — сказал Шайбеков.

Шамиль Газизов. Фото: spartak.com

Текущий сезон Газизов начинал в качестве генерального директора «Спартака». В декабре он ушел со своего поста после назначения Дмитрия Попова спортивным директором клуба.

Ранее Газизов занимал аналогичную должность в ФК «Уфа». Он занимал этот пост практически с момента создания уфимского клуба.

Напомним, в конце декабря появилась информация о предложении Газизову со стороны «Сочи» стать гендиректором сочинцев.