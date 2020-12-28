«Карнавальная ночь» вместо «Иронии судьбы». Чем на самом деле поднимают новогоднее настроение жители Татарстана

Фото: Пресс-служба Мегафона

Татарстанцы больше не смотрят «Иронию судьбы, или С легким паром». Культовая советская комедийная мелодрама не вошла в топ-10 новогодних фильмов.

По данным онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ в этом году американская рождественская комедия 1990 года «Один дома» обогнала в киночартах республики российский новогодний альманах «Елки». Традиционно такие фильмы создают атмосферу праздника, что особенно актуально в этом году. Грядущие январские каникулы должны побить рекорды просмотров на фоне роста популярности онлайн-кинотеатров. По прогнозам аналитиков МегаФон ТВ, количество пользователей приложения к концу года увеличится на четверть.

Топ-10 новогодних фильмов. В список самых популярных праздничных фильмов, которые смотрели в течение года пользователи сервиса в Татарстане, вошли зарубежные и российские семейные комедии, фантастика, мелодрамы. В первую десятку попали две первые части фильма «Один дома», все «Елки» и новогодний советский мюзикл «Карнавальная ночь».

В списке самых популярных праздничных фильмов татарстанцев:

1 Рождество на двоих (16+) 2 Один дома, Один дома 2 (0+) 3 Отпуск по обмену (14+) 4 Чарли и шоколадная фабрика (12+) 5 Здравствуй, папа, Новый год (16+) 6 Щелкунчик и четыре королевства (16+) 7 Карнавальная ночь (0+) 8 Елки, Елки лохматые, Елки 2, Елки 3 (0+) 9 Рождество (0+) 10 Необыкновенная история на Рождество (12+)

Что еще смотрят в Татарстане? Жители республики поднимают настроение не только полнометражным кино — популярны также сериалы, телевидение и мультфильмы. Главными телеканалами, которые посмотрели пользователи МегаФон ТВ в новогодние каникулы этого года, были Первый, СТС и «Россия 1». Среди сериалов этого года лидируют: «Гранд», «Фитнес» и «Игра престолов». А самыми востребованными новогодними мультипликационными фильмами для детей по данным сервиса стали:

1 ГРИНЧ (6+) 2 Хранители снов (0+) 3 Рождественская история (0+)

Киноновинки. Специально к наступающему празднику МегаФон ТВ предложил самые долгожданные премьеры этого года. Так, на сервисе стартовал показ фильма «Довод», который стал одним из главных рекордсменов в кинотеатрах России. Также пользователям доступна новая солнечная комедия прямиком из Сочи — «Непосредственно Каха» эксклюзивно в подписке START. А ближе к концу декабря появятся другие голливудские и отечественные премьеры.

Как смотреть выгоднее? Для желающих смотреть киноновинки, любимые фильмы и сериалы в течение всего следующего года по выгодной стоимости сервис подготовил акцию — подписку на весь 2021 год за 2021 рубль. В акции участвуют пакеты «Кино по подписке», START, More.tv, «Большой детский». При этом абоненты МегаФона экономят интернет-трафик при просмотре.

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